Milan, il 26 ottobre l’assemblea dei soci sul bilancio (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ prevista per il prossimo 26 ottobre 2021 l’assemblea degli azionisti del Milan, che sarà chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 30 giugno 2021. Un esercizio segnato – come quello 2019/20 – dall’emergenza Coronavirus, ma con dati in miglioramento. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, infatti, il risultato netto sarà negativo per 96,4 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ prevista per il prossimo 262021degli azionisti del, che sarà chiamata ad approvare ilchiuso al 30 giugno 2021. Un esercizio segnato – come quello 2019/20 – dall’emergenza Coronavirus, ma con dati in miglioramento. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, infatti, il risultato netto sarà negativo per 96,4 L'articolo

Advertising

DiMarzio : #Milan, le novità su #Ibra, #Giroud e #Calabria - PietroMazzara : Il 26 ottobre alle 16, 1ª convocazione dell’assemblea degli azionisti del #Milan per approvazione bilancio 2020-21… - DiMarzio : Bernard #Tapie, ex politico, imprenditore, attore e presidente dell'OM campione d'Europa contro il #Milan nel '93,… - CalcioFinanza : #Milan, il 26 ottobre l’assemblea dei soci sul bilancio - furgeTX : RT @PietroMazzara: Il 26 ottobre alle 16, 1ª convocazione dell’assemblea degli azionisti del #Milan per approvazione bilancio 2020-21 con d… -