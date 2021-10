Masters 1000 Indian Wells 2021 | Ruud e Schwartzman agli ottavi | Harris e Evans out in tre set

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Vittoria fondamentale quella conquistata da Caspercontro Lloyd George(6(4)-7 6-4 6-4) al terzo turno del torneo. Il norvegese, in corsa per un posto nelle Atp Finals di Torino insieme a Sinner e Hurkacz, ha superato in rimonta il sudafricano dopo un primo set perso al tie-break. Nel secondo parziale è stato determinante il break ottenuto nel nono game, così come quello conquistato nel terzo gioco del terzo set, che gli ha permesso di conquistare la vittoria. Bene anche Diego Sebastian, anche quest’ultimo autore di una rimonta nel match contro Daniel(5-7 6-4 6-0). L’inglese vince il primo set grazie a cinque game consecutivi e due break conquistati nel finale, ma nel ...