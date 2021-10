Luigi Bragonzi, il neoconsigliere di Milano che sostiene i cortei No Green pass e simpatizza per Forza Nuova (Di lunedì 11 ottobre 2021) È stato appena eletto con la Lega in Consiglio a Milano e, sui social network, non ha mai nascosto di simpatizzare per Forza Nuova e CasaPound. Sui profili di Luigi Bragonzi, oltre agli slogan dei due movimenti di estrema destra, appaiono diverse foto di saluti romani. Venerdì scorso, alla vigilia della protesta sfociata nelle violenze di Roma, Bragonzi ha pubblicato un post su Facebook: «Quando le cose non vanno come previsto, passare dal Green pass al manganello è un attimo. Dite di no? Ne riparliamo sabato in manifestazione…», ha scritto. Subito dopo la manifestazione, un nuovo messaggio: «E anche oggi a Milano e a Roma ci si è battuti in difesa dei diritti dei cittadini, vaccinati e non!!!». ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) È stato appena eletto con la Lega in Consiglio ae, sui social network, non ha mai nascosto dire pere CasaPound. Sui profili di, oltre agli slogan dei due movimenti di estrema destra, appaiono diverse foto di saluti romani. Venerdì scorso, alla vigilia della protesta sfociata nelle violenze di Roma,ha pubblicato un post su Facebook: «Quando le cose non vanno come previsto,are dalal manganello è un attimo. Dite di no? Ne riparliamo sabato in manifestazione…», ha scritto. Subito dopo la manifestazione, un nuovo messaggio: «E anche oggi ae a Roma ci si è battuti in difesa dei diritti dei cittadini, vaccinati e non!!!». ...

