Lo “specchio riflesso” di Mario Giordano che chiama fascisti chi critica i “no green pass” | VIDEO (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mario Giordano come Alessandro Borghese: ribalta la situazione. Il giornalista e conduttore di Fuori dal Coro, parlando degli “eventi romani” che hanno fatto da contorno alla manifestazione andata in scena a Roma sabato pomeriggio, riesce nell’impresa di definire “fascisti” chi critica le posizioni dei cosiddetti “No green pass”. Lo ha fatto durante il suo intervento a Controcorrente, la trasmissione di Veronica Gentili in onda su Rete4. Mario #Giordano: “L’operazione che si sta facendo di mettere a tacere ogni pensiero dissenziente … che non si possa più criticare una norma … è un’operazione fascista”#controcorrente #Nogreenpass pic.twitter.com/lzdQ4u2IFJ — Emei Markus (@EmeiMarkus) October 10, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021)come Alessandro Borghese: ribalta la situazione. Il giornalista e conduttore di Fuori dal Coro, parlando degli “eventi romani” che hanno fatto da contorno alla manifestazione andata in scena a Roma sabato pomeriggio, riesce nell’impresa di definire “” chile posizioni dei cosiddetti “No”. Lo ha fatto durante il suo intervento a Controcorrente, la trasmissione di Veronica Gentili in onda su Rete4.: “L’operazione che si sta facendo di mettere a tacere ogni pensiero dissenziente … che non si possa piùre una norma … è un’operazione fascista”#controcorrente #Nopic.twitter.com/lzdQ4u2IFJ — Emei Markus (@EmeiMarkus) October 10, ...

