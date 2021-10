L’Italia vince ancora: la nazionale di basket con sindrome di Down è campione d’Europa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ferrara, 11 ott – Prosegue senza sosta il periodo magico delL’Italia dal punto di vista sportivo. Questa volta a portare il Tricolore sul gradino più alto del podio in una competizione internazionale è la squadra di pallacanestro con sindrome di Down. Gli azzurri hanno battuto in finale la Turchia con un netto 21 a 12, laureandosi campioni europei e bissando così il successo dell’edizione precedente nel 2017. I nostri atleti sono anche campioni del mondo in carica, essendosi aggiudicati le ultime due edizioni disputate nel 2018 e 2019. Un vero e proprio ‘Dream Team’. L’organico della squadra è composto da Chiara Vingione e Fabio Tomao (basket For Ever Formia), Alessandro Greco, Alex Cesca e Andrea Rebichini (Anthropos Civitanova Marche) Alessandro Ciceri (Briantea84 Cantù), Antonello Spiga e Davide ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ferrara, 11 ott – Prosegue senza sosta il periodo magico deldal punto di vista sportivo. Questa volta a portare il Tricolore sul gradino più alto del podio in una competizione interè la squadra di pallacanestro condi. Gli azzurri hanno battuto in finale la Turchia con un netto 21 a 12, laureandosi campioni europei e bissando così il successo dell’edizione precedente nel 2017. I nostri atleti sono anche campioni del mondo in carica, essendosi aggiudicati le ultime due edizioni disputate nel 2018 e 2019. Un vero e proprio ‘Dream Team’. L’organico della squadra è composto da Chiara Vingione e Fabio Tomao (For Ever Formia), Alessandro Greco, Alex Cesca e Andrea Rebichini (Anthropos Civitanova Marche) Alessandro Ciceri (Briantea84 Cantù), Antonello Spiga e Davide ...

