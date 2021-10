La ricerca per il cibo resiliente, i vincitori del Bologna Award 2021 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Va ex aequo ai ricercatori Lea Nicita, Marie Sklodowska-Curie Global Research Fellow presso Yale University, e Alessandro Matese del Cnr, Centro Nazionale delle Ricerche, il Bologna Award 2021 per lo sviluppo sostenibile nella produzione agroalimentare. “Le loro ricerche, entrambe focalizzate sui Paesi dell’area euro-mediterranea – spiegano le motivazioni – aprono nuove e concrete opportunità di rafforzamento della resilienza agricola di fronte al cambiamento climatico”. Sveva Sagramola, Massimiliano Ossini, Sabrina Giannini, Patrizio Roversi, Ivano Valmori e Giannozzo Pucci sono gli Ambasciatori ‘City of Food Master’ mentre il Bologna Award 2021 alla carriera va allo studioso e accademico William H. Meyers, professore emerito all’Università del Missouri, ispiratore ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Va ex aequo aitori Lea Nicita, Marie Sklodowska-Curie Global Research Fellow presso Yale University, e Alessandro Matese del Cnr, Centro Nazionale delle Ricerche, ilper lo sviluppo sostenibile nella produzione agroalimentare. “Le loro ricerche, entrambe focalizzate sui Paesi dell’area euro-mediterranea – spiegano le motivazioni – aprono nuove e concrete opportunità di rafforzamento della resilienza agricola di fronte al cambiamento climatico”. Sveva Sagramola, Massimiliano Ossini, Sabrina Giannini, Patrizio Roversi, Ivano Valmori e Giannozzo Pucci sono gli Ambasciatori ‘City of Food Master’ mentre ilalla carriera va allo studioso e accademico William H. Meyers, professore emerito all’Università del Missouri, ispiratore ...

