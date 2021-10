Inter, una nuova punta al posto di Sanchez (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo stopandgoal «La società farà fuori Alexis Sanchez in attacco e al suo posto può arrivare un nuovo calciatore. Marcus Thuram è l’obiettivo dell’Inter in attacco. Il giovane attaccante del Borussia Monchengladbach era nel mirino già la scorsa estate e l’affare è poi saltato per un infortunio importante che ha fermato il giocatore in estate. Ora per lui potrebbe esserci una seconda occasione, perché l’Inter vuole ancora Thuram.» Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo stopandgoal «La società farà fuori Alexisin attacco e al suopuò arrivare un nuovo calciatore. Marcus Thuram è l’obiettivo dell’in attacco. Il giovane attaccante del Borussia Monchengladbach era nel mirino già la scorsa estate e l’affare è poi saltato per un infortunio importante che ha fermato il giocatore in estate. Ora per lui potrebbe esserci una seconda occasione, perché l’vuole ancora Thuram.»

Advertising

GoalItalia : Il 'Triplete' dell'Inter? Eto'o lo sapeva... ????? 'Dite che fu una sorpresa? Beh, non ci crederete ma feci inserire… - FBiasin : 4 cambi in un colpo solo e l’#Inter si trasforma. È la riprova che questa - nonostante i problemi e gli addii - è u… - ReginaBaresi : Metto la felpa dell’Inter per trovare la forza e il coraggio di continuare ad allenarmi da sola, anche quando vorre… - FrancescoClesc2 : RT @GoalItalia: Il 'Triplete' dell'Inter? Eto'o lo sapeva... ????? 'Dite che fu una sorpresa? Beh, non ci crederete ma feci inserire nel con… - alfodal1980 : RT @GoalItalia: Il 'Triplete' dell'Inter? Eto'o lo sapeva... ????? 'Dite che fu una sorpresa? Beh, non ci crederete ma feci inserire nel con… -