Infortunio McKennie: out contro Panama. Le sue condizioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Infortunio McKennie: out con gli USA! Le condizioni del centrocampista della Juve in vista del match con la Roma Weston McKennie è rimasto a guardare la partita tra i suoi USA e il Panama. Come riferito da ESPN, il ct Gregg Berhalter ha spiegato che l’Infortunio al quadricipite del centrocampista della Juve non è grave, ma ha comunque pensato che fosse meglio lasciarlo a riposo. McKennie non ha preso parte alla trasferta di Panama dopo aver giocato tutti i 90? contro la Giamaica e dovrebbe tornare ad unirsi al gruppo per la partita di mercoledì contro il Costa Rica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021): out con gli USA! Ledel centrocampista della Juve in vista del match con la Roma Westonè rimasto a guardare la partita tra i suoi USA e il. Come riferito da ESPN, il ct Gregg Berhalter ha spiegato che l’al quadricipite del centrocampista della Juve non è grave, ma ha comunque pensato che fosse meglio lasciarlo a riposo.non ha preso parte alla trasferta didopo aver giocato tutti i 90?la Giamaica e dovrebbe tornare ad unirsi al gruppo per la partita di mercoledìil Costa Rica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

1SquadraDiCalci : RT @GoalItalia: Brutte notizie per Allegri: si ferma McKennie ?????? Problema muscolare, rischia di saltare Juve-Roma ?????? - FraLauricella : #SportMediaset #juventusroma non ci saranno #Rabiot, per il #covid, e #McKennie per un lieve infortunio. - BullaInterista : RT @Romagialloross4: #Juventus, infortunio per #McKennie: a rischio la partita con la #ASRoma - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Juventus, infortunio per #McKennie: a rischio la partita con la #ASRoma - Romagialloross4 : #Juventus, infortunio per #McKennie: a rischio la partita con la #ASRoma -