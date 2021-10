GTA | The Trilogy - The Definitive Edition potrebbe costare €80

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Rockstardare un prezzo premium a GTA: The- The, stando a un elenco di un rivenditore. Il rivenditore Base.com è stato il primo ad aprire i preordini per la collection The, che include versioni migliorate dei giochi PS2 GTA3, Vice City e San Andreas, e secondo il retailer sarà venduta per 80 Euro sulle console di nuova generazione. Leggi altro...

Grand Theft Auto: Trilogy - Definitive Edition, la nuova collection con III, Vice City e San Andreas presto in uscita su PC, console e dispostivi mobile, potrebbe essere proposta a prezzo pieno sia quasi su tutte le ... Dopo una marea di rumor e speculazioni, finalmente lo scorso fine settimana abbiamo assistito all'annuncio ufficiale della Trilogy Definitive Edition. Il pacchetto contenente i tre classici Grand Theft Auto del'era PS2 è stato presentato con un brevissimo teaser con i fan che aspettano trepidanti di ricevere ... Si intitola Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition la raccolta di tre dei titoli più amati di Rockstar Game e sarà in uscita su pc, console e anche su Android e iPhone ...