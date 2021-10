"Gli Usa non possono competere con la Cina sull'intelligenza artificiale", l'allarme dell'ex numero uno del Pentagono (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nicolas Chaillan, a capo del software del dipartimento della Difesa americana, denuncia la differenza tra le due potenze "La Cina ha già vinto la battaglia sull’intelligenza artificiale e tra 15-20 anni non avremo alcuna possibilità di competere”. Parole pesanti, soprattutto se a pronunciarle è Nicolas Chaillan, a capo del software del Pentagono fino a poche settimane fa. Un professionista che conosce bene le dinamiche geopolitiche, la situazione americana … Leggi su it.mashable (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nicolas Chaillan, a capo del software del dipartimentoa Difesa americana, denuncia la differenza tra le due potenze "Laha già vinto la battagliae tra 15-20 anni non avremo alcuna possibilità di”. Parole pesanti, soprattutto se a pronunciarle è Nicolas Chaillan, a capo del software delfino a poche settimane fa. Un professionista che conosce bene le dinamiche geopolitiche, la situazione americana …

