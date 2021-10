GF Vip, Soleil Sorge su Sophie: “Rosica per me e Gianmaria” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si riparte, dopo meno di due settimane le donne della casa del GF Vip si sono nuovamente riunite per spettegolare su Soleil Sorge. Ieri sera Sophie Codegoni è entrata nella sua stanza con Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Miriana Trevisan e con loro ha sparato a zero sull'ex naufragio de L'Isola dei Famosi. "Sono giorni che cerchi di umiliarmi. Che poi non sono famosa quanto lei. Abbiamo fatto gli stessi programmi TV. Mi ha detto 'tu e Gianmaria non farete nemmeno una copertina'. "Non mi importa della copertina. Perché quante ne ha fatte quando era con Gian? Zero. Ieri mi ha anche regalato un comodino. Se sta Rosicando perché il suo ex non le presta più attenzione, comincio a pensare che quando ha detto 'L'unico contenuto di Gian a GF sono io', si sbagliava, perché forse l'unico contenuto di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si riparte, dopo meno di due settimane le donne della casa del GF Vip si sono nuovamente riunite per spettegolare su. Ieri seraCodegoni è entrata nella sua stanza con Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Miriana Trevisan e con loro ha sparato a zero sull'ex naufragio de L'Isola dei Famosi. "Sono giorni che cerchi di umiliarmi. Che poi non sono famosa quanto lei. Abbiamo fatto gli stessi programmi TV. Mi ha detto 'tu enon farete nemmeno una copertina'. "Non mi importa della copertina. Perché quante ne ha fatte quando era con Gian? Zero. Ieri mi ha anche regalato un comodino. Se stando perché il suo ex non le presta più attenzione, comincio a pensare che quando ha detto 'L'unico contenuto di Gian a GF sono io', si sbagliava, perché forse l'unico contenuto di ...

