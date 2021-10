GF Vip | Miriana bacia ‘per gioco’ Nicola ma Katia disapprova | «Non sopporto le gatte morte Fa la santarellina e nega l’evidenza»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 11 ottobre 2021)(US Endemol Shine) Un bacio “goliardico” traTrevisan ePisu, che ha portato i due a dormire insieme, ha innescato la rabbia diRicciarelli nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Risentita per l’atteggiamento della donna, a suo dire troppo leggero, la cantante lirica ha affrontato la coinquilina, non risparmiandole diverse critiche. Il fatto risale alla notte tra sabato e domenica, momento in cui i concorrenti hanno festeggiato il compleanno di Manila Nazzaro. Complice qualche bicchierino di troppo, i residenti della casa di Cinecittà hanno deciso di divertirsi in maniera goliardica e, ad un certo punto,si sono dati un bacio stampo – prima di decidere di dormire insieme – incitati da diversi compagni di gioco. Un avvicinamento che la ...