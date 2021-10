Fuori le forze straniere dalla Libia. La posizione di Russia e Turchia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ambasciate di Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti hanno diffuso domenica 10 ottobre un comunicato congiunto in cui accolgono con favore la decisione della Joint Military Commission libica (Jmc) su un piano d’azione che tra le varie cose dovrebbe portare all’espulsione dal Paese delle unità militari straniere. “Noi applaudiamo ancora una volta il patriottismo e l’impegno dei membri del Jmc, incoraggiandoli a cogliere questa opportunità per promuovere la piena attuazione dell’accordo di cessate il fuoco. Il piano d’azione nazionale che hanno adottato a Ginevra può essere la chiave per ripristinare la sovranità, l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale della Libia. Ancora una volta ci uniamo all’inviato speciale delle Nazioni Unite nel chiedere a tutti gli stati membri di sostenere il Jmc e alle autorità libiche di ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ambasciate di Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti hanno diffuso domenica 10 ottobre un comunicato congiunto in cui accolgono con favore la decisione della Joint Military Commission libica (Jmc) su un piano d’azione che tra le varie cose dovrebbe portare all’espulsione dal Paese delle unità militari. “Noi applaudiamo ancora una volta il patriottismo e l’impegno dei membri del Jmc, incoraggiandoli a cogliere questa opportunità per promuovere la piena attuazione dell’accordo di cessate il fuoco. Il piano d’azione nazionale che hanno adottato a Ginevra può essere la chiave per ripristinare la sovranità, l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale della. Ancora una volta ci uniamo all’inviato speciale delle Nazioni Unite nel chiedere a tutti gli stati membri di sostenere il Jmc e alle autorità libiche di ...

SalernoSal : Bisogna sciogliere Forza nuova, Casa Pound e tutte le forze che si muovono fuori dai dettami della Costituzione. Tu… - nomicrochips : RT @Enzo51387079: La Russa il fascismo in Italia grazie ai suoi crimini sono fuori legge i comunisti quelli che vi hanno combattuto no tant… - Enzo51387079 : La Russa il fascismo in Italia grazie ai suoi crimini sono fuori legge i comunisti quelli che vi hanno combattuto n… - Enzo51387079 : Una volta quando i fascisti mettevano fuori la testa venivano immediatamente ricacciati nelle fogne dagli italiani… - Victor__J13 : @VittorioSgarbi Ma non dire cazzate Vittorio. Dovete decidere se la violenza è SEMPRE fuori luogo oppure è giust… -