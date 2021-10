Finanza | CNPR | Euronext è straordinaria opportunità

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – “L’acquisto di Borsa Italiana da parte dicon il contestuale ingresso di Cassa Depositi e Prestiti è un punto di forza per il Paese”. Lo ha detto Sestino Giacomoni (Fi), presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, nel corso del webinar Addio alla Borsa italiana: mercati alternativi e Fintech, nuovi strumenti per sostenere la liquidità? promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca sottolinando che “grazie a questo accordo abbiamo la possibilità di triplicare la capitalizzazione e il numero delle aziende quotate. I numeri evidenziano l’importanza di questo passaggio. La borsa francese ha un volume d’affari di 2800 miliardi di euro con oltre duemila aziende quotate contro i 750 miliardi di Borsa italiana con 370 aziende quotate. Grazie a ...

