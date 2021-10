“”Fa la santarellina però…” GF Vip | caos sulla concorrente dopo quelle cose nella notte | “Ha un figlio”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Col passare dei giorni, all’interno della casa del GF Vip, continuano a crescere i malumori e gli attriti si fanno sempre più complessi. Per chi se lo fosse perso, sabatoi gieffini hanno dato una festa e qualcuno ha anche bevuto dei drink,qualcuno di troppo. Il vincitore assoluto della serata è stata senza dubbio Nicola Pisu che ha corteggiato Miriana Trevisan e i sue si sono baciati a stampo. Ildi Patrizia Mirigliani ha voluto dormire con la coinquilina e questo ha mandato su tutte le furie Katia Ricciarelli. Il motivo? Nessuno lo sa, a meno che non sia gelosa di Pisu. È propio Katia Ricciarelli a raccontare: “Io domani nominerò Miriana sicuro. Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Lei è stata vista da almeno 3 persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che gioca. Devi dire la ...