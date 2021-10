F1, Charles Leclerc: “Peccato per la gara di ieri, ma la Ferrari cresce più delle rivali! Vincerà Max o Lewis? Non mi interessa…” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Charles Leclerc ha vissuto un lunedì davvero particolare in quel di Maranello. Il pilota monegasco, infatti, ha portato in giro fidanzata e madre a bordo di una Ferrari di Formula Uno bi-posto, ma nella sua mente non si è affievolita la delusione per il finale del Gran Premio di Turchia disputato ieri. Il Ferrarista, infatti, ad un certo punto ha anche cullato il sogno di vincere la gara di Istanbul, ma l’azzardo di allungare al massimo lo stint con le gomme intermedie, non ha pagato dividendi. Alla fine ha dovuto fare il suo rientro ai box come tutti i rivali. “La delusione c’è, oggettivamente, in una stagione così difficile mi avrebbe fatto bene salire sul podio – spiega ai microfoni di Sky Sport – In quel momento pensavo solamente alla vittoria, avevamo tanta adrenalina”. Un mancato ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021)ha vissuto un lunedì davvero particolare in quel di Maranello. Il pilota monegasco, infatti, ha portato in giro fidanzata e madre a bordo di unadi Formula Uno bi-posto, ma nella sua mente non si è affievolita la delusione per il finale del Gran Premio di Turchia disputato. Ilsta, infatti, ad un certo punto ha anche cullato il sogno di vincere ladi Istanbul, ma l’azzardo di allungare al massimo lo stint con le gomme intermedie, non ha pagato dividendi. Alla fine ha dovuto fare il suo rientro ai box come tutti i rivali. “La delusione c’è, oggettivamente, in una stagione così difficile mi avrebbe fatto bene salire sul podio – spiega ai microfoni di Sky Sport – In quel momento pensavo solamente alla vittoria, avevamo tanta adrenalina”. Un mancato ...

