Dopo gli scontri Gli arresti dei manifestanti e le risposte alla violenza No vax

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La manifestazione no green pass di sabato 9 ottobre a Roma si è trasformata in una guerriglia urbana, con 38 agenti feriti e l'assalto della sede storica della Cgil in Corso d'Italia.gli, gli agenti della Digos hanno arrestato 12per le violenze e per l'assaltosede del sindacato. Tra i fermati spiccano i nomi di Roberto Fiore, 62 anni, e Giuliano Castellino, 44 anni, rispettivamente leader nazionale e responsabile romano del movimento di estrema destra Forza Nuova. A finire in manette anche Luigi Aronica, 65 anni, conosciuto anche come "Er Pantera", ex terrorista nero dei Nar, i Nuclei Armati Rivoluzionari, già condannato a 18 anni di carcere per alcuni reati compiuti durante la sua militanza, a cavallo tra gli anni '70 e '80. Tra i fermati, oltre agli estremisti di destra, anche Pamela ...