Danilo Petrucci nuovamente in MotoGP?

La stagione di MotoGP sta volgendo al termine. Mancano ancora pochi Gran Premi e poi i vari team dovranno cominciare a pensare al prossimo campionato. In casa KTM si ragiona su chi potrebbero essere i piloti da far scendere in pista. Circola il nome di Danilo Petrucci. Quartararo vicinissimo al titolo: cosa serve a Misano? Danilo Petrucci nel team KTM?: parla il direttore Beirer In una recente intervista a SPEEDWEEK.com, il direttore del team KTM, Pit Beirer, ha parlato dei papabili piloti da inserire in squadra, se ci dovesse essere qualche sostituzione. In particolare Mika Kallio, che ora è collaudatore del team, potrebbe decidere di non continuare a gareggiare in Gran Premi futuri. Per questo motivo potrebbe essere sostituito e il nome di cui si parla è quello dell'italiano ...

