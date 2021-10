Coronavirus, ulteriore flessione dei contagi. Crisanti scettico: i numeri non tornano (Di lunedì 11 ottobre 2021) I dati odierni del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus, confermano un trend epidemico in calo. Il numero dei nuovi casi evidenzia un'ulteriore flessione e si attesta a meno di 2.000 unità. I decessi restano sostanzialmente stabili. Ma secondo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia molecolare dell’università di Padova, i conti sul rapporto tra nuovi positivi e decessi non tornano. “Oggi in Italia – spiega il microbiologo – abbiamo 30-40 decessi al giorno e un numero ridicolo di infezioni: evidentemente c'è una discrepanza ingiustificabile perché in tutti gli altri Paesi d'Europa e del mondo c'è un rapporto di uno a 1.000 rispetto ai numeri dei casi e dei decessi, quindi dovremmo avere anche noi un numero molto più alto di contagi”.Ciò ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 ottobre 2021) I dati odierni del ministero della Salute sull'emergenza, confermano un trend epidemico in calo. Il numero dei nuovi casi evidenzia un'e si attesta a meno di 2.000 unità. I decessi restano sostanzialmente stabili. Ma secondo Andrea, direttore del Dipartimento di Microbiologia molecolare dell’università di Padova, i conti sul rapporto tra nuovi positivi e decessi non. “Oggi in Italia – spiega il microbiologo – abbiamo 30-40 decessi al giorno e un numero ridicolo di infezioni: evidentemente c'è una discrepanza ingiustificabile perché in tutti gli altri Paesi d'Europa e del mondo c'è un rapporto di uno a 1.000 rispetto aidei casi e dei decessi, quindi dovremmo avere anche noi un numero molto più alto di”.Ciò ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus in Italia, tasso di positività e ricoveri in ulteriore calo - fisco24_info : Coronavirus oggi. Ok dell’Ema alla terza dose per immunodepressi e over 18: L’Agenzia europea del farmaco autorizza… -