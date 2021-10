Confcommercio | Incertezza frena ripresa | timori tasse e prezzi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Anche i consumi negli ultimi mesi dell'anno risentiranno di questicon prevalenza di stabilità nella spesa per beni e servizi (esclusi gli alimentari) per il 75,5% delle famiglie e sostanziale parità tra chi prevede un aumento (12,3%) e chi un calo (12,2%)

11.16:timori per tasse e prezzi Famiglie meno ottimiste delle imprese sulla ripresa in questi mesi di fine anno. E' quanto emerge da un'indagine di. A causarei timori di aumento di tasse e prezzi. Le imprese sono più ottimiste (42,7%) delle famiglie (24,3%): il 61% prevede miglioramenti della propria attività e 1 su 3 ...Questo il messaggio al governo lanciato dal presidente di, Carlo Sangalli, ... Prevale, invece, l'delle famiglie che temono più tasse, inflazione e perdita del lavoro. ...La ripresa è frenata dall’incertezza di famiglie e imprese che temono aumenti delle tasse e dei prezzi. È il quadro evidenziato da una ricerca di Confcommercio in collaborazione con Metrica Ricerche, ...(Teleborsa) - L'incertezza frena ancora la ripresa: questo, infatti, il sentiment prevalente per quasi la metà degli italiani, anche se, sul miglioramento delle prospettive economiche del ...