Con il gioco attivo i bambini crescono meglio Lo dice la psicologia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Più i bambini giocano fuori, più crescono dentro e saranno degli adulti migliori. Per capire quanto hanno perso durante due anni di confinamento e limitazioni di presenza e creatività dobbiamo analizzare il tempo attraverso i loro occhi: «Se percepiamo il tempo con la prospettiva di un adulto è una cosa, ma se lo guardiamo con quella di un bambino, capiamo che due anni di pandemia possono rappresentare il 50% della sua vita, un periodo fondamentale per la crescita e la formazione», dice il dottor Alberto Pellai, Psicoterapeuta dell’età evolutiva, Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano. «Il lockdown ha aumentato il tempo che i bambini hanno trascorso davanti allo schermo e questo ha influito negativamente sull’apprendimento del linguaggio: le parole ascoltate tramite un video sono percepite passivamente, non sono paragonabili a quelle scambiate durante un’interazione consapevole e attiva».

