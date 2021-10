Charlene di Monaco operata: chi sono i fratelli che la stanno sostituendo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non c’è pace per Charlene di Monaco. Che, nei giorni scorsi, ha subito l’ennesima operazione alla testa. La quarta, in soli sei mesi, per un’infezione all’apparato otorinolaringoiatra subentrata in seguito a un impianto dentale. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Charlene DI Monaco Bloccata in Sudafrica, la principessa di Monaco è costretta a stare lontano dal marito alberto, dai figli e dal principato. Sebbene lontana migliaia di chilometri da casa e dalla famiglia, però, è stata prontamente sostituita. Si è formato, addirittura, un clan per assolvere ai doveri ufficiali al posto suo e fare in modo che non si senta più di tanto la sua mancanza. Charlene di Monaco è lontana dal Principato da metà marzo (foto: Getty) Charlene di Monaco ... Leggi su amica (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non c’è pace perdi. Che, nei giorni scorsi, ha subito l’ennesima operazione alla testa. La quarta, in soli sei mesi, per un’infezione all’apparato otorinolaringoiatra subentrata in seguito a un impianto dentale. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIBloccata in Sudafrica, la principessa diè costretta a stare lontano dal marito alberto, dai figli e dal principato. Sebbene lontana migliaia di chilometri da casa e dalla famiglia, però, è stata prontamente sostituita. Si è formato, addirittura, un clan per assolvere ai doveri ufficiali al posto suo e fare in modo che non si senta più di tanto la sua mancanza.diè lontana dal Principato da metà marzo (foto: Getty)di...

