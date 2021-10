Carabiniere non vaccinato stroncato dal Covid a 52 anni: grave un collega (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sgomento a Gallipoli per la morte di Donato Guido. La segreteria generale Pugliese di Unarma, il sindacato dell'Arma: 'Il virus c'è ancora e miete silenziosamente vittime e le miete servendosi proprio ... Leggi su today (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sgomento a Gallipoli per la morte di Donato Guido. La segreteria generale Pugliese di Unarma, il sindacato dell'Arma: 'Il virus c'è ancora e miete silenziosamente vittime e le miete servendosi proprio ...

