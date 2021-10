Cara Meloni, se la matrice non è fascista devi dire quello che sai (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cara Giorgia Meloni, l’assalto alla Cgil non è una parentesi, una fiammata di follia. Dopo le manifestazioni di solidarietà mandate a Landini da tutto l’arco costituzionale, difficilmente tornerà tutto a posto come prima, si tratta di uno spartiacque: o si sta di qua o di là. In questi giorni le tue dichiarazioni prima dei fatti del 10 ottobre si sono mosse sempre sul filo dell’ambiguità. Non c’è spazio in Fratelli d’Italia per nostalgie fasciste – hai detto sul Corriere della Sera -, ma poi vai in Spagna a sostenere Vox, che della nostalgia franchista ha fatto la propria bandiera. E Francisco Franco non era poi così diverso da Mussolini. Ti ostini a dichiararti diversa e distante dai gruppuscoli NO Green Pass che hanno messo a fuoco e fiamme Roma, ma poi sostieni che certamente si tratta di squadrismo, ma la matrice non è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021)Giorgia, l’assalto alla Cgil non è una parentesi, una fiammata di follia. Dopo le manifestazioni di solidarietà mandate a Landini da tutto l’arco costituzionale, difficilmente tornerà tutto a posto come prima, si tratta di uno spartiacque: o si sta di qua o di là. In questi giorni le tue dichiarazioni prima dei fatti del 10 ottobre si sono mosse sempre sul filo dell’ambiguità. Non c’è spazio in Fratelli d’Italia per nostalgie fasciste – hai detto sul Corriere della Sera -, ma poi vai in Spagna a sostenere Vox, che della nostalgia franchista ha fatto la propria bandiera. E Francisco Franco non era poi così diverso da Mussolini. Ti ostini a dichiararti diversa e distante dai gruppuscoli NO Green Pass che hanno messo a fuoco e fiamme Roma, ma poi sostieni che certamente si tratta di squadrismo, ma lanon è ...

