Cannavaro sicuro sul rinnovo di Insigne: "Non credo che lo farà" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fabio Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di La città del pallone. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Napoli, Cannavaro, Serie A“Tutti ci auguriamo che Lorenzo firmi il rinnovo, è un professionista e non si farà distrarre da queste voci, ai contratti ci pensano i procuratori. Spalletti ha dato una solidità importante alla squadra, ma anche Gattuso ci riuscì. Ciò che ho visto in questo inizio di campionato è la continuità. Si sa soffrire e nello stesso tempo si portano i punti a casa. Questo è un segnale di maturità, Spalletti sta trasmettendo la sua mentalità alla squadra". "Il mio futuro? Dopo sei anni in Cina per me è importante recuperare un po’ di famiglia perchè negli ultimi due anni l’ho vista poco. La mia volontà è quella di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di La città del pallone. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Napoli,, Serie A“Tutti ci auguriamo che Lorenzo firmi il, è un professionista e non sidistrarre da queste voci, ai contratti ci pensano i procuratori. Spalletti ha dato una solidità importante alla squadra, ma anche Gattuso ci riuscì. Ciò che ho visto in questo inizio di campionato è la continuità. Si sa soffrire e nello stesso tempo si portano i punti a casa. Questo è un segnale di maturità, Spalletti sta trasmettendo la sua mentalità alla squadra". "Il mio futuro? Dopo sei anni in Cina per me è importante recuperare un po’ di famiglia perchè negli ultimi due anni l’ho vista poco. La mia volontà è quella di ...

Advertising

gilnar76 : Cannavaro sicuro sul rinnovo di Insigne: 'Non credo che lo farà' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - sscalcionapoli1 : Fabio Cannavaro sicuro: “Insigne non si farà distrarre dalle voci sul rinnovo. Sul mio futuro…”… - tuttonapoli : Fabio Cannavaro sicuro: “Insigne non si farà distrarre dalle voci sul rinnovo. Sul mio futuro…” - alfodal1980 : @augustociardi75 DJORKAEFF, ETO, BREHME, MATTHAEUS, IBRA, BAGGIO, RONALDO, MILITO, SAMUEL, ZANETTI, RUMMENIGGE, CAN… - Pall_Gonfiato : Fabio #Cannavaro sicuro: 'Il #Napoli può vincere lo #Scudetto. Ma la #Juventus...' -