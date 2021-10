(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ex dirideled attuale ds della Cremonese, Ariedo, nel corso di un’intervista concessa a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, ha parlato della cattiva gestione del club blaugrana: “Ladel? Quando faienormi soprattutto sul, succede questo. La competenza è molto importante, delle volte ci sono persone che occupano certi ruoli senza meritarlo ed è successo al. Sono stati acquistati calciatori per cifre iperboliche: soloche nonilpoteva fare simili, così si accumulano debiti e poi tutto esplode”. SportFace.

sportface2016 : #Braida: 'Crisi #Barcellona? Sul mercato errori macroscopici commessi da gente che non conosce il calcio'

Le parole dell'ex dirigente Ariedo Braida: "Crisi Barcellona? Sul mercato errori macroscopici commessi da gente che non conosce il calcio"