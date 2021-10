Bologna, dice alla famiglia “Venite, domani discuto la tesi di laurea”. Era un addio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tragedia a Bologna: un giovane di 29 anni si è tolto la vita gettandosi da un ponte. Tutto è nato da una bugia. La paura, la vergogna, il terrore di essere giudicato. Tutto è nato da una bugia che ne ha generato un’altra e un’altra ancora fino a diventare un vortice da cui non riusciva L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tragedia a: un giovane di 29 anni si è tolto la vita gettandosi da un ponte. Tutto è nato da una bugia. La paura, la vergogna, il terrore di essere giudicato. Tutto è nato da una bugia che ne ha generato un’altra e un’altra ancora fino a diventare un vortice da cui non riusciva L'articolo proviene da Leggilo.org.

