Banca MPS unisce Private Banking e Corporate in un’unica divisione di business (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena riunisce le due divisioni Private Banking e Corporate per aumentare la sinergia tra i due business. La nuova struttura si chiamerà business Imprese e Private Banking e rappresenta una risposta all’evoluzione delle esigenze del cliente Private, che chiede di essere affiancato nei propri progetti personali e imprenditoriali con servizi specialistici e consulenziali dedicati. La nuova business unit è guidata da Maurizio Bai, a cui rispondono il mercato Private Banking, affidato a Francesco Rossi, il mercato PMI e Small business che fa capo a Devis Pezzino ed i Grandi Gruppi affidati a Carmelo Giansiracusa. Il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) –Monte dei Paschi di Siena rile due divisioniper aumentare la sinergia tra i due. La nuova struttura si chiameràImprese ee rappresenta una risposta all’evoluzione delle esigenze del cliente, che chiede di essere affiancato nei propri progetti personali e imprenditoriali con servizi specialistici e consulenziali dedicati. La nuovaunit è guidata da Maurizio Bai, a cui rispondono il mercato, affidato a Francesco Rossi, il mercato PMI e Smallche fa capo a Devis Pezzino ed i Grandi Gruppi affidati a Carmelo Giansiracusa. Il ...

Advertising

Banca_MPS : Il dato sotto le attese sul mercato del lavoro #USA ha spinto i tassi europei e statunitensi a un deciso rialzo. Tr… - SienaFree : Banca Mps unisce i mercati Private Banking alle imprese - Maurizio_Favale : @EnricoLetta Non ti basta governare da anni senza aver vinto nulla; non ti basta utilizzare la magistratura come st… - CarloUlivi : Banca Mps svenduta ad Unicredit, con i nostri miliardi, nel silenzio più assoluto. Alessandro Di Battista. #Draghi… - AziendaliCrisi : Siena, Mps-Unicredit: il Tesoro cerca altri partner per le filiali. Nodo marchio e esuberi -