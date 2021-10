Atalanta, Djimsiti operato al braccio sinistro. Un mese di stop (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell’avambraccio sinistro. Tra qualche giorno il difensore nerazzurro riprenderà gli allenamenti: i tempi previsti per il rientro in campo sono all’incirca di trenta giorni. Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il difensore dell’Beratè stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell’avam. Tra qualche giorno il difensore nerazzurro riprenderà gli allenamenti: i tempi previsti per il rientro in campo sono all’incirca di trenta giorni.

