Assalto alla Cgil di Roma: dodici manifestanti arrestati

La Digos ha arrestato alcuni dei manifestanti che hanno causato i violenti scontri di sabato scorso nel centro di Roma, culminati con l'Assalto alla sede della Cgil. Tra questi, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, militanti del movimento di estrema destra Forza Nuova. Ulteriori elementi sui disordini al corteo no Green Pass potrebbero emergere dalle immagini e dai video girati quella sera, ora in mano alla Polizia Scientifica.

Assalto alla Cgil, tra gli arresti il leader di Forza Nuova

Gli agenti della Digos hanno ammanettato dodici manifestanti che hanno preso parte all'Assalto della Cgil sabato scorso a Roma. Tra gli arresti, anche Roberto

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - EnricoLetta : Si parli nelle #scuole domani dell’assalto alla sede del #sindacato. È un fatto gravissimo. Non ci si volti dall’altra parte. - Agenzia_Ansa : Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era… - Domy61905088 : RT @LucioMalan: Reparto di Polizia arriva alla sede della CGIL presa d’assalto. E si ferma lasciando indisturbati i facinorosi in flagranza… - MassimoBindi : RT @LucioMalan: Reparto di Polizia arriva alla sede della CGIL presa d’assalto. E si ferma lasciando indisturbati i facinorosi in flagranza… -