Arrestati anche il dirigente comunale Luca Caselli e Fiorenzo Zoccola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Appalti truccati, Arrestati anche il dirigente del settore Ambiente del Comune di Salerno, Luca Caselli che va ai domicialiari e il presidente di una coppo Fiorenzo Zoccola. C’è, il divieto di dimora a Salerno nei confronti degli imprenditori di fatto titolari delle cooperative. Le misure sono state emesse “per reati – viene spiegato in una nota della procura – di associazione a delinquere finalizzata alla turbata liberta’ degli incanti inerenti l’aggiudicazione dei predetti appalti nonche’ a carico del Savastano e di Zoccola del reato di corruzione elettorale”. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Appalti truccati,ildel settore Ambiente del Comune di Salerno,che va ai domicialiari e il presidente di una coppo. C’è, il divieto di dimora a Salerno nei confronti degli imprenditori di fatto titolari delle cooperative. Le misure sono state emesse “per reati – viene spiegato in una nota della procura – di associazione a delinquere finalizzata alla turbata liberta’ degli incanti inerenti l’aggiudicazione dei predetti appalti nonche’ a carico del Savastano e didel reato di corruzione elettorale”. Consiglia

Advertising

fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - fanpage : Manifestazioni No Green Pass a Roma Tra le dodici persone arrestate anche Biagio Passaro, leader del movimento IoAp… - Agenzia_Ansa : Tra i 12 arrestati per gli scontri di ieri nel centro di Roma ci sono anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, ri… - GibelliTiziana : @assurdistan Certo che sì. Come ce le hanno #Landini e i #cattivimaestri che hanno dato anche ai centri sociali (v… - paglialunga00 : RT @Antigon25386936: Fra gli arrestati, insieme a Castellino e Fiore anche un terrorista d'annata (dannato?) dei Nuclei Armati Rivoluzionar… -