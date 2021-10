Allerta meteo in 6 regioni: fino ad arancione in Puglia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Allerta meteo in 6 regione fino ad arancione in Puglia, vento freddo e piogge intense porteranno nuovo Allerta meteo in 6 regioni. Il vortice ciclonico che da diversi giorni insiste a ridosso dell’Italia farà sentire i suoi effetti anche in questo inizio di settimana, con condizioni di Allerta meteo in 6 regioni che risulteranno instabili in particolare Leggi su periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021)in 6 regioneadin, vento freddo e piogge intense porteranno nuovoin 6. Il vortice ciclonico che da diversi giorni insiste a ridosso dell’Italia farà sentire i suoi effetti anche in questo inizio di settimana, con condizioni diin 6che risulteranno instabili in particolare

Advertising

DPCgov : ?? martedì #12ottobre ???? #AllertaGIALLA per rischio idrogeologico su parte dell'Abruzzo. ?? Consulta il bollettino pe… - DisneyPlusIT : Allerta METEO ?? - Vortice temporalesco in arrivo questa settimana: è prevista una pioggia di nuove uscite ? su… - RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - RIKIYNIVERSAE : tanto domani è allerta meteo - CentroMeteoITA : #METEO - Residua INSTABILITA' in #ITALIA ma è ancora #ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove -