Vaccini | Locatelli | 85% con una dose e 80% con 2 dosi | risultato formidabile

Così a Mezz'ora in più il presidente Css e coordinatore Cts, Francoospite col segretario Cgil, Landini. Sull'attacco al pronto soccorso: "C'erano professionisti che provano ogni minuto di ...Lo ha reso noto, durante la trasmissione Mezz'ora in più su Rai3, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco, precisando che si tratta di 'un risultato formidabile che ci ha ..."L'85% della popolazione ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid e l'80% ha ricevuto due dosi". Lo ha reso noto, durante la trasmissione Mezz'ora in più su Rai3, il presidente del Consiglio ...Va coltivato un dialogo per rassicurare chi non si vaccina perché ha paura ... questa mancanza di cultura delle vaccinazioni che permeano il Paese - ha proseguito Locatelli - ma poi ci sono anche le ...