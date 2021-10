Uomini e Donne, ex tronista spiazza tutti: la rivelazione è davvero assurda! (Di domenica 10 ottobre 2021) Uomini e Donne, ex tronista spiazza tutti: la rivelazione è davvero assurda e in queste ore non si parla d’altro. Ancora colpi di scena al GF Vip. La protagonista di oggi è Sophie Codegoni in una recente intervista a Mow ha parlato del suo approccio con la sessualità, dichiarando che non si ricorda nemmeno più L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 ottobre 2021), ex: laassurda e in queste ore non si parla d’altro. Ancora colpi di scena al GF Vip. La protagonista di oggi è Sophie Codegoni in una recente intervista a Mow ha parlato del suo approccio con la sessualità, dichiarando che non si ricorda nemmeno più L'articolo proviene da Inews.it.

Ettore_Rosato : Grazie a @BeppeSala: 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. Complimenti @AlessiaCappello per nomina nella giunta… - Mov5Stelle : ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE IN SICILIA E SARDEGNA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE Dopo aver barrato il simbolo, puoi… - Mov5Stelle : IN SARDEGNA E SICILIA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Dopo aver barrato il simbolo, puoi espr… - GianniVezzani1 : RT @valy_s: No, caro @COISPpolizia .. Lo dico da persona che ha SEMPRE difeso la polizia e le FFOO. Avete caricato e avete usato gli idrant… - F_Baldux : @DrVitaSegreto @GuidoCrosetto @claudiovelardi @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi Guardi,essendo su un social potrebbe… -