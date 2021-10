Traffico Roma del 10-10-2021 ore 17:30 (Di domenica 10 ottobre 2021) Luceverde Roma da trovati a questo aggiornamento una buona domenica pomeriggio da Simone Cerchiara sul lungotevere siete ancora tra la zona di Castel Sant’Angelo e Lara Pacis è in direzione Flaminio Villa Borghese datevi spostamenti in centro e nelle zone adiacenti conseguenza di via libera la manifestazione che coinvolge una rete ampia di strade aperte esclusivamente a pedoni e ciclisti Tante attività lungo il percorso tutte finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile interessate via Cola di Rienzo Prati strade dei Rioni Ludovisi sallustiano alcune dell’esquilino del Celio e poi la Tiburtina nel quartiere San Lorenzo nel frattempo sto mettendo il Traffico verso Roma questo avviene sulla Cassia sulla Flaminia è nella zona sud sulla Pontina e sulla Appia il momento il Traffico anche sulla tratto sud-est del ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 ottobre 2021) Luceverdeda trovati a questo aggiornamento una buona domenica pomeriggio da Simone Cerchiara sul lungotevere siete ancora tra la zona di Castel Sant’Angelo e Lara Pacis è in direzione Flaminio Villa Borghese datevi spostamenti in centro e nelle zone adiacenti conseguenza di via libera la manifestazione che coinvolge una rete ampia di strade aperte esclusivamente a pedoni e ciclisti Tante attività lungo il percorso tutte finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile interessate via Cola di Rienzo Prati strade dei Rioni Ludovisi sallustiano alcune dell’esquilino del Celio e poi la Tiburtina nel quartiere San Lorenzo nel frattempo sto mettendo ilversoquesto avviene sulla Cassia sulla Flaminia è nella zona sud sulla Pontina e sulla Appia il momento ilanche sulla tratto sud-est del ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - NemNemecsek : RT @radiosilvana: I pacifici novax/no gp: “No Green pass a Roma, il Centro sotto assedio: traffico impazzito, vetrine rotte e fermi Il cort… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte (Km 516) e A1 Allacciame… -