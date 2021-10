Star di 90 giorni per innamorarsi condannata per aggressione (Di domenica 10 ottobre 2021) Geoffrey Ian Paschel, ex , Natalie Mordovsteva lo difende e viene criticata. (foto dal web)Un ex Star di 90 giorni per innamorarsi è stato condannato per rapimento e aggressione alla sua fidanzata. Dopo un processo di due giorni, una giuria ha dichiarato Geoffrey Ian Paschel, 44 anni, colpevole di rapimento aggravato, aggressione domestica e interferenza con le chiamate di emergenza. La sentenza è stata emessa dall’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Knox. Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> 90 giorni per innamorarsi: Natalie Mordovtseva reagisce alle polemiche sul suo ex Le forze dell’ordine avevano risposto a una richiesta di aiuto giunta dai vicini di casa di Paschel il 9 giugno 2019. Quando sono ... Leggi su ck12 (Di domenica 10 ottobre 2021) Geoffrey Ian Paschel, ex , Natalie Mordovsteva lo difende e viene criticata. (foto dal web)Un exdi 90perè stato condannato per rapimento ealla sua fidanzata. Dopo un processo di due, una giuria ha dichiarato Geoffrey Ian Paschel, 44 anni, colpevole di rapimento aggravato,domestica e interferenza con le chiamate di emergenza. La sentenza è stata emessa dall’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Knox. Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> 90per: Natalie Mordovtseva reagisce alle polemiche sul suo ex Le forze dell’ordine avevano risposto a una richiesta di aiuto giunta dai vicini di casa di Paschel il 9 giugno 2019. Quando sono ...

