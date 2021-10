Sonego-Anderson in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di domenica 10 ottobre 2021) Lorenzo Sonego sfiderà Kevin Anderson al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. L’azzurro tenterà di scardinare il tennis aggressivo e potente dell’avversario sudafricano, quest’ultimo in passato finalista Slam, sebbene non sarà un’impresa semplice. Sonego dispone di un’ottima prima di servizio e di una lodevole fase difensiva, così come di un dritto notevole; Anderson, però, oltre la difesa, replica e amplifica le caratteristiche di base dell’azzurro. Match tutto sommato equilibrato, vincerà chi riuscirà a essere lucido nei momenti decisivi. La disputa si svolgerà oggi, domenica 10 ottobre, non prima delle ore 20.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Lorenzosfiderà Kevinal secondo turno deldi. L’azzurro tenterà di scardinare il tennis aggressivo e potente dell’avversario sudafricano, quest’ultimo in passato finalista Slam, sebbene non sarà un’impresa semplice.dispone di un’ottima prima di servizio e di una lodevole fase difensiva, così come di un dritto notevole;, però, oltre la difesa, replica e amplifica le caratteristiche di base dell’azzurro. Match tutto sommato equilibrato, vincerà chi riuscirà a essere lucido nei momenti decisivi. La disputa si svolgerà, domenica 10 ottobre, non prima delle ore 20.00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport ...

