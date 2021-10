Serie C, il Messina esonera Sullo. In arrivo Capuano (Di domenica 10 ottobre 2021) Serie C, cambio di panchina in casa Messina. esonerato l’ex tecnico Sullo, al suo posto è pronto Ezio Capuano Il Messina, dopo otto giornate di campionato, ha deciso di esonerare il tecnico Salvatore Sullo per i risultati non proprio esaltanti ottenuti. Un solo successo e quattro sconfitte consecutive che portano i siciliani ad essere al terzultimo posto del girone C di Serie C. Al posto dell’ex centrocampista in arrivo Ezio Capuano in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021)C, cambio di panchina in casato l’ex tecnico, al suo posto è pronto EzioIl, dopo otto giornate di campionato, ha deciso dire il tecnico Salvatoreper i risultati non proprio esaltanti ottenuti. Un solo successo e quattro sconfitte consecutive che portano i siciliani ad essere al terzultimo posto del girone C diC. Al posto dell’ex centrocampista inEzioin panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

