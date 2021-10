Serie A | Barella re degli assist | i numeri

(Di domenica 10 ottobre 2021) Nicolòè uno dei migliori centrocampisti dellaA. Questo senza ombra di dubbio. Quello che colpisce particolarmente, tuttavia, è un dato che dimostra la sua incidenza nei gol realizzati dall’Inter. Sono cinque, infatti, i passaggi vincenti realizzati dall’ex Cagliari in queste prime sette giornate di campionato.che lo rendono il miglior-man del torneo. Passaggi illuminanti Con 5?è Nicolòil migliorman delle prime 7 giornate di #ATIM#WeAreCalcio @Inter pic.twitter.com/EpXUO8NJ73 — LegaA (@A) October 10, 2021 Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FBiasin : “#Conte ci ha spiazzato” “#Lukaku voleva andarsene, abbiamo reagito” “#Vlahovic era il primo obiettivo” “Annuncerem… - Gazzetta_it : Padre e giocatore tutto cuore: Barella, il capitan futuro che dà una mano a tutti - internewsit : FOTO - La Serie A incorona Barella: il miglior assist man del campionato - - news24_inter : Inizio di stagione super per #Barella ?? - patale315 : RT @FBiasin: “#Conte ci ha spiazzato” “#Lukaku voleva andarsene, abbiamo reagito” “#Vlahovic era il primo obiettivo” “Annunceremo rinnovo #… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Barella

... fondamentale per essere testa diin caso di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 . Il CT ... Italia : Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Pellegrini,;......di arrivare ai sorteggi del Mondiale 2022 (in caso di qualificazione) da testa di. Italia - ... Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson;, Locatelli, Pellegrini; Berardi, ...Classifica marcatori Serie A 2021/22: tutti i bomber del campionato Il fuoriclasse portoghese ormai ex Juventus, Cristiano Ronaldo, si è laureato capocannoniere del campionato di Serie A 2020/2021, su ...Ciro Immobile è il leader della classifica marcatori insieme all'attaccante dell'Inter. Alle loro spalle c'è Lautaro ...