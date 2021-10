Scoppia la gelosia | Lulù contro Sophie Ecco cos’è accaduto post-party

(Di domenica 10 ottobre 2021)si scagliala giovane, dopo averla vista vicino a Manuel. Dopo ille due donne discutono sull’Dissapori e piccoli screzi tra donne,Codegoni ediscutono durante ilorganizzato per la Miss Manila Nazzaro. Il GF ieri sera ha festeggiato il compleanno della amatissima Miss, mentre tutti ballavano, Manuel è rimasto in disparte. La 19enneCodegoni vedendo da solo il giovane ha cercato di coinvolgerlo durante il, e per tutta la serata hanno ballato e fumato delle sigarette insieme. Ma la principessaha cercato di attirare l’attenzione di Manuel richiamandolo più di una volta, ma il giovane ha pensato a se stesso e a divertirsi nella ...

...Steffy Thomas va a trovare la sorella e le dice della scenata di Liam e della sua presunta. ... A queste parole Thomase lo accusa di essere la causa della sofferenza della sorella visto ...... ma se non sa neanche parlare, è una cretina, ho ancora le chiavi, so quando esce, miil ... carnefice, ex, pazzo di, sconvolto, preso da un raptus, fuori di testa, gesto estremo, non ci ...Manuel Bortuzzo pronuncia una frase razzista e Lulù ride. Questa volta, la sorellina Selassié non ha reazioni e il pubblico la accusa di incoerenza ...Continua il tira e molla al GF Vip 6 tra Lulù e Manuel. La giovane si confessa, ma trova un muro e scoppia in lacrime: "Non la vivo bene" ...