Scontri Roma | Pianese Coisp | attestati stima ad agenti si trasformino in azioni

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Complimenti a tutti gliche ieri, nelle strade die Milano, hanno difeso le istituzioni agendo con equilibrio, buonsenso e fermezza, per impedire che la situazione precipitasse”. Così Domenico, segretario generale del sindacato di Polizia, in riferimento agliavvenuti ieri nell’ambito dei cortei dei No Green Pass. “Vorremmo, tuttavia, che le attestdi vicinanza alle Forze di Polizia da parte del mondo politico, che oggi si susseguono sui media e sui social network, non fossero solo di circostanza. Le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine ogni giorno si trovano a dover affrontare situpiù o meno violente. Sarebbe bene, però, che glidiodierni si trasformassero al più ...

C'era un protagonista speciale nel pomeriggio ditra forze dell'ordine e manifestanti contro l'obbligo di Green pass . E' l'attore e cantante americano Jared Leto che, in vacanza nella Capitale, si è trovato nel mezzo del caos e, ...Come stiamo leggendo sui siti delle principali testate giornalistiche, quasi cinque ore di guerriglia urbana hanno tenuto in ostaggio il centro di, in particolare Via del Corso. Iniziato come la ...Devastato il pronto soccorso dell’Umberto I da un gruppo di manifestanti coinvolti nelle violenze di Roma. A quanto apprende l’Adnkronos, ...Il premio Oscar e leader dei Thirty Seconds To Mars ha documentato su Instagram la sua disavventura nel centro della Capitale ...