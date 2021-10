Samy Youssef dopo il GF Vip torna sui social e attacca Jessica Selassiè | “La volpe che non arriva all’uva…”

(Di domenica 10 ottobre 2021)ha preso quasi come un sollievo l’eliminazione di, concorrente uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip questo venerdì sera in sfida contro Nicola Pisu e Amedeo Goria.il GF VipsuiAl termine della diretta, la secondogenita delle sorellesi è mostrata sollevata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Puntata durante la quale a lasciare il gioco è stato, che ha perso al televoto contro Nicola Pisu e Amedeo Goria. Un' eliminazione che non tutti si aspettavano, ma che a qualcuno in ...Eliminato, Lulù Selassié ha preso il suo posto alla sinistra di Bortuzzo. Lui non sembrerebbe essere d'accordo. Argomenti trattati GF Vip Lulù, Manuel è tornato a dormire con Montano GF Vip Lulù, ...Samy Youssef dopo il Grande Fratello Vip torna sui social e attacca Jessica Selassiè: “La volpe che non arriva all’uva…”.“Eccomi qui… Inizio col ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questa bellissima esperienza” inziia con queste parole il messaggio di Samy Youssef a poche ore dall’uscita dalla casa ...