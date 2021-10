Riciclo flaconi di plastica | 27 idee strepitose | semplicissime a costo 0!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 10 ottobre 2021) Idi, sono perfetti per essere riciclati, con qualche piccolo cambiamento possono dare vita a degli oggetti utili in casa. Date sfogo alla vostra creatività, ecco qualche idea, davvero semplice da realizzare. 1.Vaso di finta roccia Questidei detersivi, sono stati appesi ad una parete esterna e sono stati usati per appoggiarci delle piante rampicanti, come l’edera. Fonte immagine 2. Vaso da esterno Tagliare la parte finale di un flacone del detersivo vuoto, con il ferro da stiro caldo, fare sciogliere la parte dove c’era il tappo, in modo che si chiuda il buco. Aggiungere delle decorazioni fatte con un pennarello nero indelebile e terminare aggiungendo una pianta all’interno. Fonte immagine 3.Vaso in stile africano Perfetto per dare un tocco originale alla vostra casa, questo vaso è stato decorato con un ...