Nuoto | Paltrinieri | “L’Olimpiade mi ha fatto crescere per il futuro”

Leggi su sportface

(Di domenica 10 ottobre 2021) “A Tokyo sono state gare molto difficili soprattutto dal punto di vista mentale. Sono arrivato alcercando di staccare la testa e non pensare alla malattia che mi aveva colpito. Esco da questa Olimpiade cresciuto, mi aiuterà per il“. E’ il racconto di Gregorioche torna a parlare delle recenti Olimpiadi di Tokyo dove, pur in condizioni fisiche precarie dopo aver contratto la mononucleosi a poco più di un mese dai Giochi, è riuscito a conquistate un argento negli 800 metri stile libero e un bronzo nella 10 km in acque libere. Un momento difficile per il campione: “A Tokyo sono arrivato male e depresso -prosegue il 27enne nuotatore emiliano al ‘Festival dello Sport’ di Trento-. Fino agli europei ero nelle condizioni migliori, poi, quest’estate, mi sono allenato per un mese senza trovare un appiglio a cui ...