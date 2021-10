Milano: FdI, ‘mozione in Consiglio contro ogni totalitarismo, Sala sarà con noi?’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ott. (Adnkronos) – “Il sindaco Sala sarà con noi ? Lo speriamo perché FdI a Milano in occasione del primo Consiglio comunale presenterà una mozione contro ogni forma di violenza e totalitarismo, seguendo esattamente la risoluzione approvata esattamente due anni fa dal Parlamento europeo dove si equipara nazismo, fascismo e comunismo ricordando la tragedia di questi totalitarismi che hanno commesso omicidi di massa, genocidi, deportazioni e perdite di libertà”. Lo annuncia Stefano Maullu, coordinatore FdI Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021), 10 ott. (Adnkronos) – “Il sindacocon noi ? Lo speriamo perché FdI ain occasione del primocomunale presenterà una mozioneforma di violenza e, seguendo esattamente la risoluzione approvata esattamente due anni fa dal Parlamento europeo dove si equipara nazismo, fascismo e comunismo ricordando la tragedia di questi totalitarismi che hanno commesso omicidi di massa, genocidi, deportazioni e perdite di libertà”. Lo annuncia Stefano Maullu, coordinatore FdI. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

