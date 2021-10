LIVE – Monopoli-Campobasso 0-1, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di domenica 10 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Monopoli-Campobasso, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 10 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Monopoli: Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccini, Morrone, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino.Allenatore: Colombo. Campobasso: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Candellori, Bontà, Tenkorang; Di Francesco, Rossetti, Vitali.Allenatore: ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Ladi, match valevole per l’ottava giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 10 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccini, Morrone, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino.Allenatore: Colombo.: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Candellori, Bontà, Tenkorang; Di Francesco, Rossetti, Vitali.Allenatore: ...

