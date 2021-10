Ferito da un compagno a un party studentesco: 19enne in prognosi riservata (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – Ha rischiato di rimanere ucciso dalle coltellate di un ragazzo di 16 anni un 19enne originario di Agerola (Napoli) Ferito al polmone e all’arteria femorale durante una festa per studenti a Pompei (Napoli). Poche ore dopo l’accoltellamento, il responsabile dell’aggressione si è spontaneamente presentato nel commissariato di polizia di Stato a Pompei, insieme con il padre e il suo avvocato, raccontando le ragioni della lite. Sull’identità dei due giovani c’è riserbo, in considerazione della loro giovane età che però, per quanto concerne l’aggressore non gli ha evitato il carcere con l’accusa di tentato omicidio, ed ora è nel Centro per minorenni ai Colli Aminei di Napoli, in attesa della convalida del provvedimento di fermo. Gli agenti del commissariato di Polizia di Pompei hanno dato esecuzione al fermo di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – Ha rischiato di rimanere ucciso dalle coltellate di un ragazzo di 16 anni unoriginario di Agerola (Napoli)al polmone e all’arteria femorale durante una festa per studenti a Pompei (Napoli). Poche ore dopo l’accoltellamento, il responsabile dell’aggressione si è spontaneamente presentato nel commissariato di polizia di Stato a Pompei, insieme con il padre e il suo avvocato, raccontando le ragioni della lite. Sull’identità dei due giovani c’è riserbo, in considerazione della loro giovane età che però, per quanto concerne l’aggressore non gli ha evitato il carcere con l’accusa di tentato omicidio, ed ora è nel Centro per minorenni ai Colli Aminei di Napoli, in attesa della convalida del provvedimento di fermo. Gli agenti del commissariato di Polizia di Pompei hanno dato esecuzione al fermo di ...

Advertising

anteprima24 : ** Ferito da un compagno a un party studentesco: 19enne in prognosi riservata ** - BarabbaMarlin : Manifestati #NoGreenPass fanno irruzione anche in un pronto soccorso per tentare di liberare un loro compagno ferit… - TirrenoLivorno : Franco Zazzeri, 83 anni, rimane ricoverato a Careggi e la prognosi è di 40 giorni. Denunciato per lesioni colpose i… - LaLestofante : @ugualeuguale @lombamar @chedisagio @Sofiajeanne @CarloCalenda Letta i voti li vada a chiedere alla Raggi, avvelen… -