F1 | Max Verstappen | “Un secondo posto che mi soddisfa | con la Mercedes sarà una lotta fino alla fine”

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’olandese Maxè giuntonel GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Il pilota della Red Bull deve accontentarsi della piazza d’onore alle spalle del finlandese Valtteri Bottas e davanti al compagno di squadra, il messicano Sergio Perez. Per quanto riguarda le Ferrari un quartoun po’ amaro per il monegasco Charles Leclerc e l’ottavo di Carlos Sainz. “Oggi non era facile, la pista era molto scivolosa e abbiamo dovuto gestire le gomme. Bottas era il più veloce per cui va bene il“, le parole dia caldo, aggiungendo: “La cosa più difficile era controllare la mono, si poteva fare un certo numero di giri e sono contento della mia prestazione“. Un risultato che permette all’olandese di riprendersi la vetta della ...

Difende la pole e sulla pista bagnata tiene sempre a distanza, per il decimo centro in carriera. Per l'olandese è stata una domenica alla Lauda, da calcolatore puro: non si è preso ...Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto il Gran premio di Turchia di Formula 1, disputato sulla pista di Istanbul. Il finlandese ha preceduto sul traguardo le due Red Bull dell'olandesee del messicano Sergio Perez, rispettivamente seconda e terza. Al quarto posto la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Ridottissimo il ritardo dida Bottas: l'olandese è ...Verstappen si dice soddisfatto ha concluso al secondo posto la gara in Turchia, riprendendosi la leadership di campionato ...Al Gp di Turchia F1 ha trionfato Valtteri Bottas, seguito da Max Verstappen e Sergio Perez. Quarto Charles Leclerc, quinto Lewis Hamilton. Le pagelle ...