Energia | così la corsa dei prezzi rischia di aggravare le divisioni nella Ue E complicare la transizione verso le fonti rinnovabili

(Di domenica 10 ottobre 2021) Per molti versi, il biennio 2020-2021 si sta rivelando il nuovo anno zero dell’industria energetica globale. Idellefossili stanno trainando il costo di materie prime e produzioni industriali; l’inflazione torna a ruggire in tutto il mondo. Nel nostro continente, la situazione e i trend convergono nel rendere l’imminente inverno uno dei momenti chiave e fra i più delicati per il futuro dellaenergetica. Con ogni probabilità, la pressione economica, finanziaria e politica causata dal costo dell’non farà che aumentare nei prossimi sei mesi. Il rischio è quello di indebolire il piano di leadership della Commissione Europeaenergetica globale e accrescere lepolitiche all’interno dell’Unione. La situazione è ...