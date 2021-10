Emergenza clima, il Parlamento ritocca al rialzo l’obiettivo di contenimento dell’aumento delle temperature (Di domenica 10 ottobre 2021) Dalla soglia massima per il riscaldamento globale alle emissioni zero, dal prezzo del carbonio ai finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo. Il documento finale della riunione parlamentare pre-Cop 26 di Roma, in vista della Cop 26 di Glasgow affronta molti dei temi cruciali dei negoziati in corso, ma tradisce anche la difficoltà di porre obiettivi chiari e condivisi. A partire da quella soglia di un aumento della temperatura che per gli scienziati non dovrebbe superare 1,5 gradi centigradi rispetto ai valori precedenti l’era industriale. Come ha spiegato in questi giorni il ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani, se sul piano delle convinzioni si inizia a intravedere una comunione d’intenti, tempi e strategie (per esempio sul prezzo del carbonio) “sono diverse”. Nella prima giornata del meeting, il ministro ha illustrato i 5 obiettivi condivisi durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Dalla soglia massima per il riscaldamento globale alle emissioni zero, dal prezzo del carbonio ai finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo. Il documento finale della riunione parlamentare pre-Cop 26 di Roma, in vista della Cop 26 di Glasgow affronta molti dei temi cruciali dei negoziati in corso, ma tradisce anche la difficoltà di porre obiettivi chiari e condivisi. A partire da quella soglia di un aumento della temperatura che per gli scienziati non dovrebbe superare 1,5 gradi centigradi rispetto ai valori precedenti l’era industriale. Come ha spiegato in questi giorni il ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani, se sul pianoconvinzioni si inizia a intravedere una comunione d’intenti, tempi e strategie (per esempio sul prezzo del carbonio) “sono diverse”. Nella prima giornata del meeting, il ministro ha illustrato i 5 obiettivi condivisi durante ...

